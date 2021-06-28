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Трэй Янг получил ушиб кости голеностопа

21:55
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Защитник «Атланты» Трэй Янг избежал растяжения голеностопа в третьем матче плей-офф НБА против «Милуоки» (102:113), сообщает инсайдер The New York Times Марк Стейн. У игрока диагностирован ушиб кости голеностопа.

Под занавес третьей четверти Янг наступил на ногу судье у боковой линии и покинул площадку. Позднее он вернулся, несмотря на болезненные ощущения, но реализовал только 1 бросок из 4 с игры в оставшееся время.

Статус лидера «Хукс» перед четвертым матчем обозначен категорией «под вопросом».

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Иван Шитик все материалы автора
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