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Защитник Гилджес-Александер может покинуть «Оклахому»

20:10
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Разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер может покинуть команду во время межсезонья.

«Я внимательно слежу за «Оклахомой» и Гилджес-Александером. У них очень молодая команда, одни 18-летние парни. Сейчас команда находится в режиме набора игроков и, пока что, «Оклахома» не похожа на команду, готовую бороться за высокие места в ближайшем будущем», — сказал журналист ESPN Брайан Виндхорст во время подкаста The Hoop Collective.

В текущем сезоне 22-летний канадец провел 35 матчей, набирая в среднем 23,7 очка, делая 4,8 подбора и 5,9 перехвата.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=S4EvH-2SCco

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