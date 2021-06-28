Защитник Гилджес-Александер может покинуть «Оклахому»
Разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер может покинуть команду во время межсезонья.
«Я внимательно слежу за «Оклахомой» и Гилджес-Александером. У них очень молодая команда, одни 18-летние парни. Сейчас команда находится в режиме набора игроков и, пока что, «Оклахома» не похожа на команду, готовую бороться за высокие места в ближайшем будущем», — сказал журналист ESPN Брайан Виндхорст во время подкаста The Hoop Collective.
В текущем сезоне 22-летний канадец провел 35 матчей, набирая в среднем 23,7 очка, делая 4,8 подбора и 5,9 перехвата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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