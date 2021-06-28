Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Джейсон Кидд назначен главным тренером «Далласа»

28 июня 2021, 23:41
Теги:

Джейсон Кидд официально назначен на пост главного тренера «Далласа», сообщает сайт клуба.

48-летний Джейсон Кидд выступал за «Даллас» в качестве баскетболиста. «Маверикс» выбрали его под 2-м номером драфта НБА-1994 года. Он играл за команду с 1994 по 1996 год и с 2008 по 2021 год. В составе «Далласа» Кидд выиграл единственный в карьере чемпионский титул (2011).

В 2019 году Кидд вошел в тренерский штаб Фрэнка Вогеля в «Лейкерс». С 2014 по 2018-й Джейсон возглавлял «Милуоки», с 2013 по 2014-й — «Бруклин».

В сезоне-2020/21 «Даллас» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Клипперс» со счетом 3-4 в серии.

Читайте также

Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Суперливень в Москве: рекордную жару в столице сменили дожди
Два парашютиста погибли во время тандемного прыжка
Почему поссорились Довлатова и певица МакSим

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд