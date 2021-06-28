Джейсон Кидд назначен главным тренером «Далласа»
Джейсон Кидд официально назначен на пост главного тренера «Далласа», сообщает сайт клуба.
48-летний Джейсон Кидд выступал за «Даллас» в качестве баскетболиста. «Маверикс» выбрали его под 2-м номером драфта НБА-1994 года. Он играл за команду с 1994 по 1996 год и с 2008 по 2021 год. В составе «Далласа» Кидд выиграл единственный в карьере чемпионский титул (2011).
В 2019 году Кидд вошел в тренерский штаб Фрэнка Вогеля в «Лейкерс». С 2014 по 2018-й Джейсон возглавлял «Милуоки», с 2013 по 2014-й — «Бруклин».
В сезоне-2020/21 «Даллас» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Клипперс» со счетом 3-4 в серии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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