Джейсон Кидд назначен главным тренером «Далласа»

Джейсон Кидд официально назначен на пост главного тренера «Далласа», сообщает сайт клуба.

The champ is back in Dallas.



Welcome to the squad, Coach Kidd! #MFFL pic.twitter.com/T26fJMuayh — Dallas Mavericks (@dallasmavs) June 28, 2021

48-летний Джейсон Кидд выступал за «Даллас» в качестве баскетболиста. «Маверикс» выбрали его под 2-м номером драфта НБА-1994 года. Он играл за команду с 1994 по 1996 год и с 2008 по 2021 год. В составе «Далласа» Кидд выиграл единственный в карьере чемпионский титул (2011).

В 2019 году Кидд вошел в тренерский штаб Фрэнка Вогеля в «Лейкерс». С 2014 по 2018-й Джейсон возглавлял «Милуоки», с 2013 по 2014-й — «Бруклин».

В сезоне-2020/21 «Даллас» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Клипперс» со счетом 3-4 в серии.