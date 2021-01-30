Тренер «Сан-Антонио» объяснил, почему вакцинировался от коронавируса
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович объяснил, почему решил вакцинироваться от коронавируса.
«Мы находимся в очень тяжелом моложении. Удивительно, что приличная часть населения нашей страны все еще не понимает этого. Кому-то более решительному и умному придется решать эту проблему. Если мы можем хоть как-то внести вклад в то, чтобы донести до людей, что вакцина — разумное решение как для них, так и для всех остальных, то нужно это сделать», — приводит журналист San-Antonio Express-News Том Озборн слова Поповича у себя в Twitter.
Pop on why he did the COVID-19 vaccine PSA: «We are in dire circumstances. It's kind of amazing to me that there's a swath of our population that still doesn't believe that. But somebody a whole lot more incisive and smarter is going to have to figure that one out.»— Tom Orsborn (@tom_orsborn) January 29, 2021
1/2
28 января стало известно, что 72-летний Попович сделал прививку от коронавируса.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю