Тренер «Сан-Антонио» объяснил, почему вакцинировался от коронавируса

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович объяснил, почему решил вакцинироваться от коронавируса.

«Мы находимся в очень тяжелом моложении. Удивительно, что приличная часть населения нашей страны все еще не понимает этого. Кому-то более решительному и умному придется решать эту проблему. Если мы можем хоть как-то внести вклад в то, чтобы донести до людей, что вакцина — разумное решение как для них, так и для всех остальных, то нужно это сделать», — приводит журналист San-Antonio Express-News Том Озборн слова Поповича у себя в Twitter.

Pop on why he did the COVID-19 vaccine PSA: «We are in dire circumstances. It's kind of amazing to me that there's a swath of our population that still doesn't believe that. But somebody a whole lot more incisive and smarter is going to have to figure that one out.»

1/2 — Tom Orsborn (@tom_orsborn) January 29, 2021

28 января стало известно, что 72-летний Попович сделал прививку от коронавируса.