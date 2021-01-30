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Тренер «Сан-Антонио» объяснил, почему вакцинировался от коронавируса

09:18
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Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович объяснил, почему решил вакцинироваться от коронавируса.

«Мы находимся в очень тяжелом моложении. Удивительно, что приличная часть населения нашей страны все еще не понимает этого. Кому-то более решительному и умному придется решать эту проблему. Если мы можем хоть как-то внести вклад в то, чтобы донести до людей, что вакцина — разумное решение как для них, так и для всех остальных, то нужно это сделать», — приводит журналист San-Antonio Express-News Том Озборн слова Поповича у себя в Twitter.

28 января стало известно, что 72-летний Попович сделал прививку от коронавируса.

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