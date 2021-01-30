Дэвис назвал «Бруклин» главным соперником «Лейкерс» в борьбе за чемпионство

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис назвал «Бруклин» главным соперником своей команды в сезоне-2020/21 НБА.

«Эта команда определенно является угрозой для нас. «Бруклин» может набирать столько очков, сколько захочет. Это сильный соперник. «Нетс» стали фаворитами Восточной конференции с момента, как туда перешел Джеймс Харден. Нас ждет битва», — цитирует Lakers Daily Дэвиса.

«Бруклин» занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 13 победами при 8 поражениях. «Лейкерс» идут на 3-й строчке Западной конференции с 14 победами и 6 поражениями.