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«Торонто» одержал 13-ю победу кряду, «Оклахома» одолела «Детройт»

06:34

«Индиана» уступила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА (106:115). «Рэпторз» одержали 13-ю подряд победу, а «Пэйсерс» потерпели четвертое кряду поражение.

В другой встрече «Оклахома» переиграла «Детройт» (109:101). «Тандер» выиграли четвертую встречу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Торонто» — 106:115 (31:36, 32:28, 20:23, 23:28)

И: Сабонис (19 + 16 подборов), Брогдон (16), Оладипо (15).

Т: Ибака (22 + 10 подборов), Ванвлит (20), Дэвис (17).

«Оклахома» — «Детройт» — 109:101 (29:24, 23:23, 26:21, 31:33)

О: Пол (22), Гилджес-Александер (21), Галлинари (19).

Д: Джексон (28), Вуд (27 + 12 подборов), Макер (19).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация:

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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