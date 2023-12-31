«Торонто» обменяет Ануноби в «Нью-Йорк» на Барретта и Куикли

«Торонто» и «Нью-Йорк» в ближайшее время совершат обмен, утверждает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Состав «Рэпторз» пополнит защитник Ар Джей Барретт, защитник Иммануэл Куикли и выбор «Никс» во втором раунде на драфте НБА-2024.

В «Нью-Йорк» перейдет форвард О Джи Ануноби, центровой Прешес Ачиува и разыгрывающий Малакай Флинн.

Ануноби в этом сезоне набирает 15,1 очка, 4 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру. Показатели Барретта — 18,2 очка, 4,3 подбора и 2,4 передачи. Куикли в этом сезоне в среднем набирает 15 очков, 2,6 подбора и 2,5 передачи.