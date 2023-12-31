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Леброн Джеймс был в ярости из-за спорного момента в матче НБА: «Очевидно, это 3-очковый»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был в гневе из-за спорного момента в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой» (106:108). Судьи засчитали его трехочковый бросок как двухочковый, так как Леброн, по им мнению, тнаступил на линию.

Джеймс обратился к судье со словами: «Посмотри, посмотри на это!» На это рефери ответил: «Это решение центра повторов НБА, а не мое». После этого Леброн не сдержался: «Это чушь собачья, посмотри на этот долбаный повтор!»

После матча с «Миннесотой» 39-летний баскетболист написал в соцсетях: «Что это, черт возьми, было. Отличный подарок на день рождения!»

Также Джеймс заявил СМИ: «Очевидно, это 3-очковый. Моя нога за линией. Там даже зазор виден. Это даже Стиви Уандер заметил бы».

«Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. У команды 17 побед и 16 поражений.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Миннесота Тимбервулвз
Леброн Джеймс
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