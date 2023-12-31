«Даллас» обыграл «Голден Стэйт», Дончич набрал 39 очков
«Даллас» на выезде обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:122.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Маверикс» Лука Дончич — 39 очков.
«Даллас» прервал двухматчевую серию поражений. Команда занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции — 19 побед и 14 поражений.
«Голден Стэйт» потерпел третье поражение подряд. «Уорриорз» занимают 11-ю строчку таблицы «Запада» — 15 побед и 17 поражений.
«Детройт» прервал рекордную 28-матчевую серию поражений, победив дома «Торонто» — 129:127.
Лидер Западной конференции «Миннесота» дома обыграла «Лейкерс» — 108:106. «Тимбервулвз» одержали 24-ю победу в 31 матче регулярного чемпионата НБА.
НБА. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Торонто» — 129:127 (25:24, 27:20, 38:42, 39:41)
31 декабря. Детройт. «Little Caesars Arena».
«Индиана» — «Нью-Йорк» — 140:126 (32:27, 32:35, 41:30, 35:34)
31 декабря. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».
«Миннесота» — «Лейкерс» — 108:106 (29:31, 32:26, 21:20, 26:29)
31 декабря. Миннеаполис. «Target Center».
«Чикаго» — «Филадельфия» — 105:92 (21:17, 35:31, 24:23, 25:21)
31 декабря. Чикаго. «United Center».
«Голден Стэйт» — «Даллас» — 122:132 (26:34, 28:29, 35:38, 33:31)
31 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».