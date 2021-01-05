«Бостон» обыграл «Торонто», «Майами» переиграл «Оклахому»

«Торонто» проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА (114:126). В других встречах «Майами» обыграл «Оклахому» (118:90), а «Атланта» уступила «Нью-Йорку» (108:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Оклахома» — 118:90 (26:26, 37:23, 28:17, 27:24)

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 108:113 (29:31, 29:23, 30:30, 20:29)

«Торонто» — «Бостон» — 114:126 (32:23, 14:38, 35:39, 33:26)