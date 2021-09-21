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37-летний Джей Джей Редик объявил о завершении карьеры

16:22

37-летний защитник Джей Джей Редик объявил о том, что завершает игровую карьеру.

«Пришло время. Время быть отцом, время подготовиться к следующему этапу жизни», — сказал Редик в Twitter.

Редик провел в НБА 15 сезонов, выступая за «Орландо», «Милуоки», «Клипперс», «Филадельфию», «Нью-Орлеан» и «Даллас».

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Иван Шитик все материалы автора

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