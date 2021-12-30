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Томас подпишет 10-дневный контракт с «Далласом»

03:13
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Разыгрывающий защитник Айзейя Томас подпишет контракт с «Далласом». Игрок присоединится к команде в Сакраменто.

По информации ESPN, 32-летний американец подпишет соглашение на 10 дней.

Ранее в этом сезоне Томас подписывал 10-дневный контракт с «Лейкерс». Он сыграл в 4 матчах, набирая в среднем 9,3 очка, 2,0 подбора и 1,5 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора
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