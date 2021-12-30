Ирвинг понимает, почему его отстранили от тренировок и матчей

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг признался, что понимает руководителей клуба, которые в начале сезона отстранили игрока от матчей и тренировок из-за отказа от вакцинации.

«Понимаю решение и уважаю его. Я постарался не реагировать слишком эмоционально на их решение. Мне нужно было оценить ситуацию и посмотреть на нее с их точки зрения. Я понимал последствия. Но я не был готов к ним при всем богатстве воображения», — цитирует The Athletic Ирвинг.

Напомним, сейчас баскетболист не может играть в домашних матчах «Нетс» из-за правил по Covid-19 в Нью-Йорке.