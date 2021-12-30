Ирвинг понимает, почему его отстранили от тренировок и матчей
Разыгрывающий защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг признался, что понимает руководителей клуба, которые в начале сезона отстранили игрока от матчей и тренировок из-за отказа от вакцинации.
«Понимаю решение и уважаю его. Я постарался не реагировать слишком эмоционально на их решение. Мне нужно было оценить ситуацию и посмотреть на нее с их точки зрения. Я понимал последствия. Но я не был готов к ним при всем богатстве воображения», — цитирует The Athletic Ирвинг.
Напомним, сейчас баскетболист не может играть в домашних матчах «Нетс» из-за правил по Covid-19 в Нью-Йорке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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