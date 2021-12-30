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Матч «Сан-Антонио» — «Майами» перенесен из-за коронавируса

02:48
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НБА объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Сан-Антонио» — «Майами». Игра должна была состояться 30 декабря в 4.30 по московскому времени.

Причиной переноса стал коронавирус. В составе «Хит» нет восьми игроков для участия в матче из-за травм и Covid-протокола.

Напомним, что это уже 10-й матч, который НБА перенесла в этом сезоне.

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Евгений Козинов все материалы автора
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