Только «Лейкерс» заинтересованы в обмене Кайри Ирвинга

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг может перейти в «Лейкерс», сообщает ESPN.

Однако вероятный пакет обмена «Лейкерс» по сделке сайн-энд-трейд не интересует руководство «Бруклина».

В течение двух дней Ирвинг должен будет определиться по поводу опции продления на сезон-2022/23 с зарплатой 36 миллионов долларов. Если защитник откажется от нее, то сможет прийти в «Лейкерс» только на доступное им исключение — 6 миллионов в год.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» не может договориться о продлении контракта с 30-летним Ирвингом.

Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс вместе выступали за «Кливленд» с 2014 по 2018 год, после чего Джеймс перешел в «Лейкерс». В составе «Кавальерс» они становились чемпионами НБА в сезоне-2015/16, а также трижды выходили в финал плей-офф лиги.