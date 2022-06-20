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Сегодня, 16:32

«Бруклин» не может договориться с Кайри Ирвингом по новому контракту

Иван Шитик
Корреспондент
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Переговоры разыгрывающего Кайри Ирвинга с руководством «Бруклина» зашли в тупик, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

До 29 июня Ирвинг должен определиться по поводу опции продления на сезон-2022/23 с зарплатой в 36,9 миллиона долларов. Однако 30-летний защитник настаивает на отказе от опции с подписанием нового долгосрочного контракта.

Если «Бруклин» не сможет договориться с представителями игрока, то клуб рискует потерять Ирвинга в качестве свободного агента.

За ситуацией активно следят «Клипперс», «Лейкерс» и «Нью-Йорк». При этом «Озерники» смогут осуществить сделку только в формате «сайн-энд-трейд».

В прошедшем сезоне Ирвинг провел только 29 матчей, в которых набирал в среднем по 27,4 очка, 5,8 передачи, 4,4 подбора и 1,4 перехвата.

БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
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