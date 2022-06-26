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Сегодня, 11:05

Коллекционная карточка с изображением Леброна продана за 2,4 миллиона долларов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карточка Panini Flawless Triple Logoman с изображением Леброна Джеймса.
Фото Steel City Collectibles

Коллекционная карточка Panini Flawless Triple Logoman с изображением игрока «Лейкерс» Леброна Джеймса продала на аукционе Goldin за 2,4 миллиона долларов.

ESPN сообщает, что это рекордная сумма за карточку, которая была выпущена и продана в течение одного года.

Карточки Logoman с изображением логотипами НБА, вырезанными из маек игроков, являются самыми популярными современными карточками.

В серию Flawless-2020/21 входят пять карточек Triple Logoman: Дрэймонд Грин/Стефен Карри/Клэй Томпсон, Энтони Эдвардс/Ламело Болл/Тайриз Халибертон, Джейсон Тейтум/Лука Дончич/Зайон Уильямсон, Яннис Адетокумбо/Кевин Дюрэнт/Стефен Карри.

Пятая — это проданная в субботу карточка с логотипами НБА, вырезанными из маек, в которых Леброн выступал за «Кливленд», «Майами» и «Лейкерс».

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/34150408/panini-flawless-triple-logoman-lebron-james-card-sells-24-million-including-buyer-premium
Леброн Джеймс
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