Коллекционная карточка с изображением Леброна продана за 2,4 миллиона долларов

Коллекционная карточка Panini Flawless Triple Logoman с изображением игрока «Лейкерс» Леброна Джеймса продала на аукционе Goldin за 2,4 миллиона долларов.

ESPN сообщает, что это рекордная сумма за карточку, которая была выпущена и продана в течение одного года.

Карточки Logoman с изображением логотипами НБА, вырезанными из маек игроков, являются самыми популярными современными карточками.

В серию Flawless-2020/21 входят пять карточек Triple Logoman: Дрэймонд Грин/Стефен Карри/Клэй Томпсон, Энтони Эдвардс/Ламело Болл/Тайриз Халибертон, Джейсон Тейтум/Лука Дончич/Зайон Уильямсон, Яннис Адетокумбо/Кевин Дюрэнт/Стефен Карри.

Пятая — это проданная в субботу карточка с логотипами НБА, вырезанными из маек, в которых Леброн выступал за «Кливленд», «Майами» и «Лейкерс».