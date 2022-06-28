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Сегодня, 02:23

Кайри Ирвинг остается в «Бруклине»

Сергей Разин
корреспондент
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Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг продлит действующий контракт на один сезон, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По сведениям источника, 30-летний американец воспользовался опцией в действующем соглашении и продлил контракт на следующий сезон, в котором заработает 36 млн долларов.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» не может договориться о продлении контракта с 30-летним Ирвингом.

Кайри пропустил большую часть домашних матчей в этом сезоне сезоне из-за отказа от вакцинации, в связи с чем появились слухи о возможном обмене.

БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
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