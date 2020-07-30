Тибодо возглавил «Нью-Йорк Никс»

Новым главным тренером «Нью-Йорк Никс» стал Том Тибодо, сообщает сайт клуба. С 62-летним специалистом подписан долгосрочный контракт.

He's one of us now. Welcome to the Mecca, Coach Thibodeau! #NewYorkForever pic.twitter.com/ehk3VU7s2y — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) July 30, 2020

В текущем сезоне «Нью-Йорк» занял 12-е место в Восточной конференции и не попал в число 22 команд, которые примут участие в турнире после его возобновления.

Ранее Тибодо работал в «Чикаго» и «Миннесоте». Он провел в регулярных чемпионатах НБА 598 матчей и одержал 352 победы. Специалист был признан тренером года в 2011 году.