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Тибодо возглавил «Нью-Йорк Никс»

18:50
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Новым главным тренером «Нью-Йорк Никс» стал Том Тибодо, сообщает сайт клуба. С 62-летним специалистом подписан долгосрочный контракт.

В текущем сезоне «Нью-Йорк» занял 12-е место в Восточной конференции и не попал в число 22 команд, которые примут участие в турнире после его возобновления.

Ранее Тибодо работал в «Чикаго» и «Миннесоте». Он провел в регулярных чемпионатах НБА 598 матчей и одержал 352 победы. Специалист был признан тренером года в 2011 году.

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