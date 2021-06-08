Тибодо признан лучшим тренером года в НБА
Главный тренер «Никс» Том Тибодо признан лучшим по итогам сезона в НБА, информирует сайт лиги. 63-летний американский специалист вывел команду в плей-офф впервые за восемь лет. При этом возглавил «Никс» он летом прошлого года.
Тибодо признается лучшим тренером второй раз за карьеру. Впервые он выиграл награду в 2011 году, когда возглавлял «Чикаго».
Второе место в списке лучших тренеров сезона занял главный тренер «Финикса» Монти Уильямс. Замкнул тройку главный тренер «Юты» Куин Снайдер.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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