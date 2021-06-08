Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Тибодо признан лучшим тренером года в НБА

07:26
Теги:

Главный тренер «Никс» Том Тибодо признан лучшим по итогам сезона в НБА, информирует сайт лиги. 63-летний американский специалист вывел команду в плей-офф впервые за восемь лет. При этом возглавил «Никс» он летом прошлого года.

Тибодо признается лучшим тренером второй раз за карьеру. Впервые он выиграл награду в 2011 году, когда возглавлял «Чикаго».

Второе место в списке лучших тренеров сезона занял главный тренер «Финикса» Монти Уильямс. Замкнул тройку главный тренер «Юты» Куин Снайдер.

Читайте также

Появилось видео полного боя Флойд Мейвезер — Логан Пол
Селюк — о Ротенберге: «Что же он тогда в «Сочи» не пошел? Раз его из-за фамилии берут»
Американец не бегал четыре года — и вдруг показал лучший результат в мире на королевских 100 м. Как это возможно?
Пфафф считает, что раньше русских футболистов боялись, а сейчас — нет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд