«Финикс» победил «Денвер» в первом матче серии
«Финикс» в первом матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Денвер» со счетом 122:105.
Самым результативным на паркете стал форвард «Санс» Микэл Бриджес, набравший 23 очка.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Финикса». Следующий матч пройдет 10 июня и начнется в 4:30 мск.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
Первый матч
«Финикс» — «Денвер» — 122:105 (28:28, 29:30, 31:21, 34:26)
8 июня.
Счет в серии: 1-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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