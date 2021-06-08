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«Финикс» победил «Денвер» в первом матче серии

07:33
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«Финикс» в первом матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Денвер» со счетом 122:105.

Самым результативным на паркете стал форвард «Санс» Микэл Бриджес, набравший 23 очка.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Финикса». Следующий матч пройдет 10 июня и начнется в 4:30 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Первый матч

«Финикс» — «Денвер» — 122:105 (28:28, 29:30, 31:21, 34:26)

8 июня.

Счет в серии: 1-0.

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