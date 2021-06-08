32 очка Дюранта помогли «Бруклину» разгромить «Милуоки» во втором матче серии
«Бруклин» во втором матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Милуоки» со счетом 125:86.
Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 32 очка.
Счет в серии стал 2-0. Следующий матч пройдет 11 июня в Милуоки и начнется в 2:30 мск.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
Второй матч
«Бруклин» — «Милуоки» — 125:86 (36:19, 29:22, 30:24, 30:21)
8 июня.
Счет в серии: 2-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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