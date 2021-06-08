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32 очка Дюранта помогли «Бруклину» разгромить «Милуоки» во втором матче серии

05:06
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«Бруклин» во втором матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Милуоки» со счетом 125:86.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 32 очка.

Счет в серии стал 2-0. Следующий матч пройдет 11 июня в Милуоки и начнется в 2:30 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Второй матч

«Бруклин» — «Милуоки» — 125:86 (36:19, 29:22, 30:24, 30:21)

8 июня.

Счет в серии: 2-0.

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