Тайрон Лю претендует на пост главного тренера «Хьюстона»

Тайрон Лю является одним из главных кандидатом на должность главного тренера «Хьюстона», сообщает The Athletic.

«Рокитс» ищут нового главного тренера после окончания четырехлетнего контракта Майка Д'Антони. Опытный тренер решил не подписывать новый контракт с командой.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» близка к назначению Тайрона Лю на должность главного тренера команды.

Лю с 2019 года работает ассистентом главного тренера «Клипперс». 43-летний специалист возглавлял «Кливленд» с 2016 по 2018 год.