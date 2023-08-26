Сын Леброна продолжит спортивную карьеру после остановки сердца на тренировке

Бронии Джеймс, сын форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, сможет продолжить спортивную карьеру, несмотря на остановку сердца на тренировке.

Семья баскетболиста выступила с официальным заявлением по поводу инцидента, произошедшего в конце июля, когда 18-летний американец был госпитализирован после остановки сердца во время тренировки по баскетболу

«Полноценное обследование, проведенное доктором Мериджи Чукумериджи, и последующие обследования в клинике Mayo доктора Майкла Акермана и медицинском центре доктора Мэттью Мартинеса выявили вероятную причину остановки сердца. Это анатомически и функционально значимый порок сердца, который можно вылечить. Мы уверены в полном восстановлении Бронни и в том, что в ближайшем будущем он вернется в баскетбол. Мы будем и дальше информировать медиа о его состоянии и просим уважать частную жизнь семьи Джеймсов», — говорится в заявлении.