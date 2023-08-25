Адетокунбо не планирует продлевать свой контракт в этом году

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо объяснил, почему в ближайшее время не планирует продлевать действующий контракт.

«Вопрос о продлении возникнет не в этом году — с точки зрения цифр это не имеет смысла. Но в следующем году, следующим летом это будет иметь больше смысла для обеих сторон. Хотя даже тогда я не знаю. Я не был бы лучшей версией себя, если бы не знал, что все на одной волне, все стремятся к чемпионству, все будут жертвовать временем вдали от своих семей, как я. И если я этого не буду чувствовать, не подпишу новый контракт», — приводит The New York Times слова Адетокунбо.

В следующем месяце у 28-летнего грека появится право на продление контракта на 3 года и 173 миллиона долларов.