Стивенс не собирается покидать «Бостон»

Главный тренер «Бостона» Брэд Стивенс опроверг слухи о возможном уходе из команды. 44-летний американец не собирается покидать клуб НБА ради должности главного тренера «Хузерс» в NCAA, сообщает ESPN.

«Не думаю о том, чтобы принять эту работу в Индиане. Я больше не ребенок. Я 44-летний засранец из Массачусетса», — сказал Стивенс.

«Бостон» на данный момент занимает 8-е место в Восточной конференции НБА.