Стивенс не собирается покидать «Бостон»
06:35
Главный тренер «Бостона» Брэд Стивенс опроверг слухи о возможном уходе из команды. 44-летний американец не собирается покидать клуб НБА ради должности главного тренера «Хузерс» в NCAA, сообщает ESPN.
«Не думаю о том, чтобы принять эту работу в Индиане. Я больше не ребенок. Я 44-летний засранец из Массачусетса», — сказал Стивенс.
«Бостон» на данный момент занимает 8-е место в Восточной конференции НБА.
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