«Бруклин» проиграл «Орландо», Ирвинг набрал 43 очка

«Орландо» переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА (121:113). «Мэджик» прерывали неудачную девятиматчевую серию поражений, прервав шестиматчевую победную серию «Нетс».

В других встречах «Майами» проиграл «Индиане» (110:137), «Детройт» обыграл «Хьюстон» (113:110), «Голден Стэйт» одержал победу над «Мемфислм» (116:103), «Торонто» потерпел поражение от «Юты» (112:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Индиана» — 110:137 (30:32, 28:36, 24:31, 28:38)

М: Адебайо (20), Батлер (17), Драгич (16).

И: Брогдон (27), Дж. Холидэй (17), Макконнелл (16 + 15 передач).

«Хьюстон» — «Детройт» — 100:113 (28:27, 23:28, 26:29, 23:29)

Х: Уолл (21), Оладипо (19), Вуд (18 + 11 подборов).

Д: Джексон (23), Бей (20), Грант (18).

«Орландо» — «Бруклин» — 121:113 (35:29, 29:33, 39:22, 18:29)

О: Гордон (38), Фурнье (31), Вучевич (22 + 14 подборов).

Б: Ирвинг (43), Харден (19), Харрис (16).

«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 103:116 (26:34, 22:33, 24:24, 31:25)

М: Аллен (14), Морэнт (14), Кларк (13).

Г: Уиггинс (40), Пул (25), Ли (21).

«Торонто» — «Юта» — 112:115 (27:23, 27:32, 23:24, 35:36)

Т: Сиакам (27), Ванвлит (17), Пауэлл (17).

Ю: Митчелл (31), Инглс (19 + 6 передач), Гобер (15 + 16 подборов), Конли (15).