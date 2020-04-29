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Стивен Эй Смит: «Плей-офф НБА стартует в первую или вторую неделю июля»

14:59

Журналист Стивен Эй Смит заявил, что НБА планирует провести плей-офф сезона-2019/20 с июля по август.

— Плей-офф НБА стартует в первую или вторую неделю июля, — сказал в эфире ESPN Смит. — Я говорил с игроками, тренерами и генеральными менеджерами, все они хотят доиграть сезон. Обсуждалось проведение турнира в Лас-Вегасе за последние два места в плей-офф в каждой конференции. Если в США не будет новой вспышки коронавируса, НБА намерена провести плей-офф сезона-2019/20 с июля по август. Возможно, первые два раунда будут проводиться в формате серий на вылет до 3 побед.

Сезон-2019/20 в НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в Америке зарегистрировано 1 035 765 случаев коронавируса. Зафиксировано 59 266 летальных исходов, выздоровели 142 238 человек.

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