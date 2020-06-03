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Стивен Джексон — о смерти Флойда: «Мы добьемся справедливости ради моего брата. Я всегда буду рядом с его дочерью»

14:27
Стивен Джексон (в центре) во время одной из протестных акций. Фото Instagram
Стивен Джексон (в центре) во время одной из протестных акций. Фото Instagram

Бывший игрок НБА Стивен Джексон высказался о смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США.

Джексон был другом Флойда.

— Дочь Джорджа, Джианна... Он не увидит, как она вырастет, закончит колледж, он не сможет отвести ее к алтарю, — цитирует CBS Джексона. — Если у нее будут проблемы, то ей понадобится папа, которого у нее больше нет. В ее жизни будет много событий, которые Джордж пропустит. Я буду там вместо него. Я отведу его дочь к алтарю, буду рядом, чтобы вытереть слезы, если нужно. Флойда здесь нет, но я здесь ради его дочери и ради справедливости, которой мы обязательно добьемся ради моего брата. Мы не уйдем, мы продолжим бороться. Мы требуем справедливости.

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