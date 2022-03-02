Стив Нэш сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш не сможет руководить командой в ближайших играх. Как сообщает Bleacher Report, специалист помещен в протокол НБА по здоровью и безопасности из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее Нэш уже пропустил матч с «Торонто» (97:133). В этой встрече обязанности главного тренера исполнял ассистент Жак Вон.

Напомним, «Нетс» проиграли 14 из 17 последних матчей в НБА. Команда идет на 8-м месте в Восточной конференции.