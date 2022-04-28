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Сегодня, 08:12

Стив Керр вышел на девятое место по победам в плей-офф НБА среди тренеров

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поднялся на девятую строчку по победам в плей-офф НБА среди тренеров.

Сегодня, 28 апреля, «Уорриорз» обыграли «Денвер» (102:98) в пятом матче серии первого раунда и вышли во второй раунд. Для Керра эта победа стала 81-й в карьере в качестве тренера, он сравнялся по этому показателю с Кей Си Джонсом и делит с ним девятую строчку.

Рекорд по победам в плей-офф НБА среди тренеров принадлежит Филу Джексону (229).

Во втором раунде плей-офф сезона-2021/22 «Голден Стэйт» сыграет с победителем серии «Мемфис» — «Миннесота» (счет в серии — 3-2).

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стив Керр
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