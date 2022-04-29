«Филадельфия» вышла во второй раунд плей-офф НБА
«Филадельфия» обыграла «Торонто» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА. «Сиксерс» выиграли серию — 4-2.
Во втором раунде «Филадельфия» встретится с «Майами», который ранее переиграл «Атланту» (4-1). Первая игра состоится 3 мая.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Шестой матч
«Торонто» — «Филадельфия» — 97:132 (29:34, 32:28, 17:37, 19:33)
Т: Буше (25 + 10 подборов), Сиакам (24), Трент (19), Барнс (18).
Ф: Эмбиид (33 + 10 подборов), Макси (25), Харден (22 + 15 передач), Харрис (19 + 11 подборов).
Счет в серии: 2-4.
Новости