«Голден Стэйт» вышел во второй раунд плей-офф НБА

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«Голден Стэйт» выиграл у «Денвера» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 102:98. «Уорриорз» одержали победу в серии — 4:1.

Следующим соперником «Голден Стэйт» будет победитель пары «Мемфис» — «Миннесота». Счет в серии 3-2.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Голден Стэйт» — «Денвер» — 102:98 (30:25, 18:23, 22:30, 32:20)

Г: Карри (30), Томпсон (15), Пэйтон (15), Уиггинс (12).

Д: Йокич (30 + 19 подборов), Казинс (19), Гордон (15), Моррис (14), Бартон (14).

Счет в серии: 4-1.