«Голден Стэйт» вышел во второй раунд плей-офф НБА
«Голден Стэйт» выиграл у «Денвера» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 102:98. «Уорриорз» одержали победу в серии — 4:1.
Следующим соперником «Голден Стэйт» будет победитель пары «Мемфис» — «Миннесота». Счет в серии 3-2.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Голден Стэйт» — «Денвер» — 102:98 (30:25, 18:23, 22:30, 32:20)
Г: Карри (30), Томпсон (15), Пэйтон (15), Уиггинс (12).
Д: Йокич (30 + 19 подборов), Казинс (19), Гордон (15), Моррис (14), Бартон (14).
Счет в серии: 4-1.
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