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Сегодня, 09:55

Стив Керр считает «Селтикс» лучшей командой НБА на данный момент

Алина Савинова
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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высказался о «Селтиксе», с которым его команда встретится в воскресенье в рамках регулярного чемпионата НБА.

«Я уверен, что у них присутствует мотивация, которая движет ими с прошлого сезона. «Селтикс», без сомнения, пока что лучшая команда в НБА», — сказал Керр.

«Селтикс» лидирует в турнирной таблице Востока, имея в активе 26 очков. «Голден Стэйт» занимает 11-е место в таблице Запада.

Команды встретятся 11 декабря. Начало игры — в 04.30 по московскому времени.

Источник: https://bleacherreport.com/articles/10058214-warriors-steve-kerr-celtics-have-been-by-far-the-best-team-in-the-league
БК Бостон Селтикс
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стив Керр
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