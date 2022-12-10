Стив Керр считает «Селтикс» лучшей командой НБА на данный момент

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высказался о «Селтиксе», с которым его команда встретится в воскресенье в рамках регулярного чемпионата НБА.

«Я уверен, что у них присутствует мотивация, которая движет ими с прошлого сезона. «Селтикс», без сомнения, пока что лучшая команда в НБА», — сказал Керр.

«Селтикс» лидирует в турнирной таблице Востока, имея в активе 26 очков. «Голден Стэйт» занимает 11-е место в таблице Запада.

Команды встретятся 11 декабря. Начало игры — в 04.30 по московскому времени.