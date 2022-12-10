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«Милуоки» обыграл «Даллас», Дончич не забил трехочковый под сирену

Руслан Минаев
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«Милуоки» на выезде обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:105.

В составе «Бакс» больше всех набрал Яннис Адетокунбо — 28 очков. У «Маверикс» самым результативным игроком стал Лука Дончич — 33 очка и 11 передач.

«Даллас» прервал серию из 3 побед подряд и занимает 7-е место на Западе. «Милуоки» одержал 4-ю победу подряд и закрепился на второй строчке Востока.

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«Даллас» — «Милуоки» — 105:106 (33:32, 15:20, 36:21, 21:33)

10 декабря. Даллас. «American Airlines Center».

БК Даллас Маверикс
БК Милуоки Бакс
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