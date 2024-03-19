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Стефен Карри вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вышел на 30-е место по числу набранных очков в истории НБА.

36-летний американец опередил по этому показателю Роберта Пэриша (23 334 очка). На момент публикации идет третья четверть матча регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» — «Нью-Йорк Никс», Карри набрал 22 очка в игре и у него 23 355 очков за карьеру в лиге.

Лучшим бомбардиром в истории НБА является форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (40 154).

Стефену Карри принадлежит рекорд НБА по числу точных трехочковых бросков.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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