Стефен Карри вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вышел на 30-е место по числу набранных очков в истории НБА.

36-летний американец опередил по этому показателю Роберта Пэриша (23 334 очка). На момент публикации идет третья четверть матча регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» — «Нью-Йорк Никс», Карри набрал 22 очка в игре и у него 23 355 очков за карьеру в лиге.

Лучшим бомбардиром в истории НБА является форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (40 154).

Стефену Карри принадлежит рекорд НБА по числу точных трехочковых бросков.