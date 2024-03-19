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Сегодня, 07:35

«Голден Стэйт» уступил «Нью-Йорку», Брансон набрал 34 очка, Харт сделал трипл-дабл

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Голден Стэйт» дома проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:119.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джален Брансон, набравший 34 очка. Форвард «Никс» Джош Харт сделал трипл-дабл: у баскетболиста 10 очков, 11 подборов и 11 передач.

«Нью-Йорк» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НБА, «Голден Стэйт» идет на десятой строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Нью-Йорк» — 112:119 (22:30, 34:32, 32:37, 24:20)

Г: Карри (27), Джексон-Дэвис (19 + 10 подборов), Томпсон (18)

Н: Брансон (34), Макбрайд (29), Дивинченцо (18)

19 марта. Сан-Франциско. Chase Center.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Нью-Йорк Никс
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