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Сегодня, 07:20

Стефен Карри впервые с середины марта принял участие в тренировке «Голден Стэйт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри принял участие в тренировке команды. Как сообщает ESPN, 34-летний американец впервые тренировался в общей группе после травмы.

Игрок 16 марта получил растяжение связок голеностопа. С тех пор он не выходил на паркет и не тренировался с командой.

Решение по участию Карри в первом матче серии плей-офф с «Денвером» будет принято после двусторонки, которая будет сыграна в четверг.

В этом сезоне Карри сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 25,5 очка.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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