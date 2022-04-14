Стефен Карри впервые с середины марта принял участие в тренировке «Голден Стэйт»

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри принял участие в тренировке команды. Как сообщает ESPN, 34-летний американец впервые тренировался в общей группе после травмы.

Игрок 16 марта получил растяжение связок голеностопа. С тех пор он не выходил на паркет и не тренировался с командой.

Решение по участию Карри в первом матче серии плей-офф с «Денвером» будет принято после двусторонки, которая будет сыграна в четверг.

В этом сезоне Карри сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 25,5 очка.