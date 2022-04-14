Грегг Попович может остаться главным тренером «Сан-Антонио» еще на один сезон

Грегг Попович может провести еще один сезон в статусе главного тренера «Сан-Антонио», сообщает инсайдер Марк Стайн.

По информации источника, в клубе рассчитывают, что 73-летний специалист останется в команде еще на один год. При этом в «Сан-Антонио» говорят, что лишь сам Попович может точно ответить на вопрос о продолжении карьеры.

Сегодня, 14 апреля, «Сан-Антонио» проиграл «Нью-Орлеану» (103:113) в матче плей-ин и завершил для себя сезон-2021/22, который стал для Поповича 26-м в качестве наставника «Сперс». В этом сезоне специалист установил рекорд НБА по числу побед среди тренеров в истории лиги (1336).