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«Нью-Орлеан» победил «Сан-Антонио» и сыграет с «Клипперс» за выход в плей-офф НБА

«Нью-Орлеан» победил «Сан-Антонио» и сыграет с «Клипперс» за выход в плей-офф НБА
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Нью-Орлеан» обыграл «Сан-Антонио» в матче плей-ин НБА — 113:103.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум, набравший 32 очка.

«Нью-Орлеан» поборется с «Клипперс» за выход в плей-офф НБА. Победитель будет играть в первом раунде с «Финиксом».

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Плей-офф

Плей-ин

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 113:103 (26:22, 35:28, 31:25, 21:28)

Н: Макколлум (32), Ингрэм (27), Валанчюнас (22 + 14 подборов)

С: Васселл (23), Маррей, Пелтль (оба — 16)

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Сан-Антонио Спёрс
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