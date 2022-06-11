Стали известны 11 игроков, приглашенных в «Зеленую комнату» перед драфтом НБА

Драфт-аналитик Джонатан Гивони назвал 11 игроков, которые были приглашены в «Зеленую комнату» драфта НБА-2022. Это церемония перед процедурой драфта, где лучшие молодые игроки сидят за столиками в окружении родных и близких.

Приглашения получили: Джабари Смит (форвард, «Оберн»), Чет Холмгрен (центровой, «Гонзага»), Паоло Банкеро (форвард, «Дьюк»), Джейден Айви (защитник, «Пердью»), Киган Мюррэй (форвард, «Айова»), Шэйдон Шарп (защитник, «Кентукки»), Дайсон Дэниэлс (защитник, G-League Team Ignite), Беннедикт Матурин (форвард, «Аризона»), Эй Джей Гриффин (форвард, «Дьюк»), Джейлен Дюрен (центровой, «Мемфис»), Джонни Дэвис (защитник, «Висконсин»).

На следующей неделе будут названы имена еще четверых игроков, который попадут в «Зеленую команду».

Напомним, драфт НБА в 2022 году пройдет 23 июня на арене «Барклайс-центр».