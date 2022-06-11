Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 02:08

Эткинсон станет главным тренером «Шарлотт»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Новым главным тренером «Шарлотт» станет Кенни Эткинсон, сообщает ESPN. Последним местом работы 55-летнего специалиста был «Голден Стэйт».

По информации источника, стороны договорились о контракте на 4 года. Финальные переговоры прошли в среду, когда Эткинсон встретился с руководителями клуба.

В апреле «Шарлотт» уволили Джеймса Боррего, который работал с командой в течение четырех сезонов. Под его руководством команда одержала 138 побед и потерпела 163 поражения.

Напомним, с 2016 по 2020 год Эткинсон возглавлял «Бруклин».

БК Шарлотт Хорнетс
0
Читайте также
«Спартак» за один день поменял тренера: что произошло
Воспитанник «Барсы», помощник помощника «тренеришки». Кто такой Гильермо Абаскаль, которого «Спартак» назначил главным тренером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кенни Эткинсон возглавит «Шарлотт»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости