Эткинсон станет главным тренером «Шарлотт»

Новым главным тренером «Шарлотт» станет Кенни Эткинсон, сообщает ESPN. Последним местом работы 55-летнего специалиста был «Голден Стэйт».

По информации источника, стороны договорились о контракте на 4 года. Финальные переговоры прошли в среду, когда Эткинсон встретился с руководителями клуба.

В апреле «Шарлотт» уволили Джеймса Боррего, который работал с командой в течение четырех сезонов. Под его руководством команда одержала 138 побед и потерпела 163 поражения.

Напомним, с 2016 по 2020 год Эткинсон возглавлял «Бруклин».