«Милуоки» без Адетокунбо одержал победу над «Шарлотт»

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«Милуоки» на выезде переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:96. Форвард Яннис Адетокумбо пропустил эту встречу.

В другой встрече «Сакраменто» на своем паркете обыграл «Клипперс» (123:96).

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Сакраменто» — 96:123 (24:38, 14:22, 31:30, 27:33)

К: Бостон (18), Мэнн (13), Зубац (13 + 15 подборов).

С: Сабонис (24), Мюррэй (23), Фокс (14), Монк (13).

«Шарлотт» — «Милуоки» — 96:105 (24:30, 21:26, 28:28, 23:21)

Ш: Розир (26), Макдэниэлс (21), Убре (20).

М: Портис (20), Нвора (17), Картер (14), Б. Лопес (14).