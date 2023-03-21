В возрасте 80 лет умер центровой Уиллис Рид — лидер «Нью-Йорка» 70-х годов

В США скончался легендарный центровой «Нью-Йорка» Уиллис Рид. Ему было 80 лет.

Рид провел всю карьеру в составе «Никс» — с 1964 по 1974 год. В составе «Нью-Йорка» он дважды становился чемпионом НБА и дважды признавался лучшим игроком финала — в 1970-м и в 1973 году.

Рид был первым игроком, который признавался лучшим игроком сезона в НБА, лучшим игроком финала и лучшим игроком Матча всех звезд в одном сезоне (1969/70).

Он семь раз участвовал в Матче всех звезд НБА. В 1982 году Рид был введен в Зал славы. «Нью-Йорк» вывел из обращения 19-й номер, под которым играл баскетболист.