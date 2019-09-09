Сестру Леонарда обвинили в нападении, повлекшем смерть

Сестра форварда «Клипперс» Кавая Леонарда, 35-летняя Кимеша Уильямс, обвиняется в нападении, в результате котрого погибла 84-летняя Афаф Анис Ассад, информирует CNN.

Пожилая женщина была обнаружена 31 августа в ванной комнате одного из казино в Калифорнии. Ее отвезли в больницу, где она спустя несколько дней скончалась.

По версии следствия, Ассад могла стать жертвой нападения, в котором и подозревается Уильямс, а также 39-летняя Кэндэс Таунсел. Суд по этому делу пройдет 19 сентября.