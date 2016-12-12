14:02 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Сергей Карасев: "Мозгов еще будет прибавлять по ходу сезона"

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Защитник "Зенита" Сергей Карасев высказал мнение о том, что центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов использовал предоставленный ему шанс, сумев закрепиться в составе команды. По его словам, россиянин непременно продолжит прогрессировать в чемпионате НБА.

– За игрой Мозгова я стараюсь следить, – приводит ТАСС слова Карасева. – Рад за него – пока что все, что от него требуют тренеры, Тима выполняет, свой шанс использует. Он регулярно выходит в стартовой пятерке "Лейкерс" – это здорово. Но я уверен, что Мозгов еще будет прибавлять по ходу сезона.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3864222

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