Сербия стала первой страной, чьи игроки стали MVP НБА и Евролиги в один сезон
Центровой «Денвера» Никола Йокич 9 июня был назван MVP чемпионата НБА-20/21. В прошлом месяце разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич получил звание самого ценного игрока сезона Евролиги.
Таким образом, Сербия стала первой страной, чьи баскетболисты стали MVP НБА и Евролиги в один год, сообщает Eurohoops.
Примечательно, что первой страной с таким достижением не стали США, представители которых в подавляющем большинстве назывались MVP НБА в прошлом.
Энтони Паркер является единственным американцем, ставшим MVP Евролиги — он получил звание в 2005 и 2006 годах. Однако в те сезоны самым ценным игроком НБА был не представитель США, а канадский разыгрывающий «Финикса» Стив Нэш.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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