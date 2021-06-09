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Сербия стала первой страной, чьи игроки стали MVP НБА и Евролиги в один сезон

17:41
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Центровой «Денвера» Никола Йокич 9 июня был назван MVP чемпионата НБА-20/21. В прошлом месяце разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич получил звание самого ценного игрока сезона Евролиги.

Таким образом, Сербия стала первой страной, чьи баскетболисты стали MVP НБА и Евролиги в один год, сообщает Eurohoops.

Примечательно, что первой страной с таким достижением не стали США, представители которых в подавляющем большинстве назывались MVP НБА в прошлом.

Энтони Паркер является единственным американцем, ставшим MVP Евролиги — он получил звание в 2005 и 2006 годах. Однако в те сезоны самым ценным игроком НБА был не представитель США, а канадский разыгрывающий «Финикса» Стив Нэш.

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