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Центровой «Денвера» Йокич прокомментировал свою победу в голосовании за звание MVP сезона в НБА

09:58
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Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал свою победу в голосовании за звание самого ценного игрока регулярного чемпионата НБА по итогам сезона-2020/21.

«Если честно, я даже не думал, что когда-то смогу попасть в НБА. Когда я только начинал играть в баскетбол, моей целью было выступать на уровне чемпионата Сербии, играть в Евролиге, которая является самым близким топ-чемпионатом к моей стране», — цитирует Los Angeles Times Йокича.

Сегодня, 9 июня стало известно, что Йокич стал самым ценным игроком сезона в НБА.

В регулярном чемпионате 26-летний серб набирал в среднем 26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи за матч.

Дополнительная информация:

https://www.latimes.com/sports/story/2021-06-08/nba-nikola-jokic-lowest-draft-pick-mvp-award

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