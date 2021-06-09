Центровой «Денвера» Йокич прокомментировал свою победу в голосовании за звание MVP сезона в НБА

Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал свою победу в голосовании за звание самого ценного игрока регулярного чемпионата НБА по итогам сезона-2020/21.

«Если честно, я даже не думал, что когда-то смогу попасть в НБА. Когда я только начинал играть в баскетбол, моей целью было выступать на уровне чемпионата Сербии, играть в Евролиге, которая является самым близким топ-чемпионатом к моей стране», — цитирует Los Angeles Times Йокича.

Сегодня, 9 июня стало известно, что Йокич стал самым ценным игроком сезона в НБА.

В регулярном чемпионате 26-летний серб набирал в среднем 26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи за матч.