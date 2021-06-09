Центровой «Денвера» Йокич прокомментировал свою победу в голосовании за звание MVP сезона в НБА
Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал свою победу в голосовании за звание самого ценного игрока регулярного чемпионата НБА по итогам сезона-2020/21.
«Если честно, я даже не думал, что когда-то смогу попасть в НБА. Когда я только начинал играть в баскетбол, моей целью было выступать на уровне чемпионата Сербии, играть в Евролиге, которая является самым близким топ-чемпионатом к моей стране», — цитирует Los Angeles Times Йокича.
Сегодня, 9 июня стало известно, что Йокич стал самым ценным игроком сезона в НБА.
В регулярном чемпионате 26-летний серб набирал в среднем 26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.latimes.com/sports/story/2021-06-08/nba-nikola-jokic-lowest-draft-pick-mvp-award
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