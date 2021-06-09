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Главный тренер «Индианы» будет отправлен в отставку

19:11
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Главный тренер «Индианы» Нэйт Бьоркгрен был проинформирован о решении уволить его, сообщает ESPN.

Руководство «Пэйсерс» проводило встречу с Бьоркгреном во вторник, после чего было принято решение об отставке 45-летнего специалиста.

45-летний Бьоркгрена возглавил «Пэйсерс» в 2020 году, под его руководством команда заняла 9-е место на Востоке, но уступила в решающем матче плей-ин «Вашингтону» и не вышла в плей-офф.

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Иван Шитик все материалы автора
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