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«Нью-Йорк» подпишет Бэйкона

04:24
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Атакующий защитник Дуэйн Бэйкон продолжит карьеру в «Нью-Йорке». Как сообщает ESPN, «Никс» соглаосвали контракт с 25-летним американцем.

На этой неделе Бэйкон стал свободным агентом после отчисления из «Орландо».

В прошлом сезоне игрок принял участие в 72 матчах НБА (50 — в стартовой пятерке), набирая в среднем по 10,9 очка, 3,1 подбора и 1,3 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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